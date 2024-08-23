Atalanta, Raoul Bellanova'nın transferini milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla duyurdu - Son Dakika
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Spor

Atalanta, Raoul Bellanova'nın transferini milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla duyurdu

İtalyan Serie A ekibi Atalanta, Torino'dan transfer ettiği Raoul Bellanova'nın transferini resmi sosyal medya hesabından, milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla duyurdu. Bellanova'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Dikeç'in ikonik pozunu paylaşan Atalanta, 'Burada bir hayranınız var' notuyla dikkat çekti.

23.08.2024 16:22
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Serie A ekibi Atalanta kadrosuna kattığı Raoul Bellanova'nın transferini resmi sosyal medya hesabından, milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla ve "Burada bir hayranın var" notuyla paylaştı.

İtalyan takımı Atalanta, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Torino'dan Raoul Bellanova'yı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcunun transferi Atalanta'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Söz konusu transferin resmi sosyal medya hesabından duyurulma şekli ise kısa sürede ilgi topladı. Atalanta'nın resmi hesabında Raoul Bellanova'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in de etiketlendiği gönderide, "Burada bir hayranınız var" notu paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atalanta, Raoul Bellanova'nın transferini milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla duyurdu - Son Dakika

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