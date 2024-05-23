Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi\'nde şampiyon oldu

Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan maçı Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın hat-trick'iyle kazanan İtalyan ekibi, tarihindeki ilk Avrupa kupasını aldı. Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise kariyerinin ilk Avrupa kupası finalini kazanan en yaşlı teknik direktör oldu. İtalyan takımları, bu zaferle UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 10. kez şampiyon oldu.

23.05.2024 00:57
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek şampiyon olan Atalanta, kupasını törenle aldı.

İrlanda'nın başkent Dublin'de oynanan final maçını Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ın golleriyle kazanan İtalyan ekibinin futbolcuları, hakem Istvan Kovacs'ın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Dublin'de takımlarını yalnız bırakmayan binlerce taraftarıyla şampiyonluğu kutlayan İtalyan ekibi, tarihinin ilk Avrupa kupasını düzenlenen törenle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı.

Bayer Leverkusen taraftarları ise bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük bir başarıya imza atan futbolcularını, tribünlere çağırarak moral verdi.

Lookman, UEFA tarihine geçti

Attığı üç golle takımına kupayı getiren Atalanta'nın 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, UEFA tarihine geçti.

Lookman, UEFA turnuvaları finalinde "hat-trick" yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Nijeryalı yıldız ayrıca UEFA Avrupa Ligi tarihinde finalde üç gol atan ilk futbolcu olarak bir başka başarıya imza attı.

Gasperini, Avrupa'daki başarısını kupayla taçlandırdı

2016 yılında takımın başına geçen ve Atalanta ile 8 sezonun 6'sında Avrupa futbolunda boy gösteren Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kulvardaki başarılı performansını kupayla taçlandırdı.

İtalya'da iki kez sezonun teknik direktörü seçilen 66 yaşındaki Gasperini, mavi-siyahlı takımla daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Gasperini, kariyerinin ilk Avrupa kupası finalini kazanan en yaşlı teknik direktör olurken, Maurizio Sarri'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci İtalyan teknik adam oldu.

İtalyan takımları kupayı 10. kez kazandı

Atalanta'nın şampiyonluğa ulaşmasının ardından İtalyan ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sayısı 10'a yükseldi.

İtalyan takımları 9 şampiyonluk yaşayan İngiltere'yi geride bırakarak listede ikinci sıraya yerleşirken, İspanya 14 kupayla zirvede yer alıyor.

Leverkusen, Atalanta karşısında yine kazanamadı

UEFA organizasyonlarında bugüne kadar Bayer Leverkusen ile oynadıkları iki maçı kazanan Atalanta, Dublin'de de sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bayer Leverkusen ve Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun son 16 turunda eşleşmiş, ilk maçı sahasında 3-2 kazanan mavi-siyahlılar, deplasmanda da 1-0 galip gelerek çeyrek finale çıkmıştı.

Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

Tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'in serisi Atalanta karşısında son buldu.

Alman temsilcisi, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmış ve 51 maça çıkarmıştı.

Bayer Leverkusen'in "namağlup üçleme" hedefi, Atalanta yenilgisiyle gerçekleşmedi.

Bundesliga'yı kazanan Xabi Alonso'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi ve 25 Mayıs'taki Almanya Kupası'nı da kazanmaları halinde yenilgi yüzü görmeden üç kupaya uzanacaktı.

36 yıl sonra çıktığı ikinci finalde kupa gelmedi

Turnuvada 36 yıl sonra ikinci finaline çıkan Bayer Leverkusen, bu kez kupayı müzesine götüremedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 1987-88 sezonunda final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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