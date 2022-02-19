Üye Girişi
Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi - Son Dakika

Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi

19.02.2022 21:27
Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'nın yüzde 55'lik hissesini, NBA takımlarından Boston Celtics'in ortaklarından Stephen Pagliuca satın aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'nın yüzde 55'lik hissesini, NBA takımlarından Boston Celtics'in ortaklarından Stephen Pagliuca satın aldı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Atalanta kulübünün sahibi Percassi ailesinin, Boston Celtics'in ortaklarından Stephen Pagliuca idaresindeki grupla ortaklık anlaşması imzaladığı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Pagliuca kulübün yüzde 55'lik hissesine sahip olacak, yüzde 45'lik hisse ise Percassi ailesinde kalmaya devam edecek.

Antonio Percassi ile Luca Percassi'nin, Atalanta'nın başkanlığını ve üst yöneticiliğini yapmaya devam edeceği, Stephen Pagliuca'nın ise eşbaşkan olarak atanacağı bildirildi.

Tarafların, kulübün Avrupa sınırları dışında da bilinirliliğini artırmak, Atalanta'nın erişebildiği yetenek ağını genişletmek ve yeni ticari işbirlikleri sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Atalanta Başkanı Antonio Percassi de yaptığı açıklamada, "On yılda böyle bir kent takımından kimsenin beklemeyeceği sonuçları elde ettiğimiz kulübe bağlı kalarak takımını büyütmek amacıyla ailemle birlikte bu fırsatı değerlendirdik." ifadesini kullandı.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, söz konusu hisse satış işleminin 400 milyon avroya mal olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten Pakistan'a ilk ziyaret Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten Pakistan'a ilk ziyaret

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:42 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıkınca mahalle karantinaya alındı
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 21:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: Atalanta'ya ABD'li yeni ortak geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement