İzmir\'de Atatürk Anıtı\'na, "Boş yapma Atatürk" yazan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'na sprey boya ile, "Boş yapma Atatürk" yazan 6 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

ANITA, "BOŞ YAPMA ATATÜRK" YAZDI

Alınan bilgiye göre 9 Eylül Cumartesi gecesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boya ile, "Boş yapma Atatürk" yazıldığını ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin İ.Y. (16) olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlendi.