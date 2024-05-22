Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali\'nde Recep Kasnak başpehlivan oldu

Spor

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'nin önemli etkinliklerinden biri olan 29. Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Recep Kasnak kazandı.

Etkinliğe Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Güreş Ağası Yahya Ayan, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Yaklaşık 200 pehlivanın farklı kategorilerde mücadele ettiği güreşlerde, er meydanı büyük çekişmelere sahne oldu. Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, pehlivanlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Güreşlerin sonunda yapılan ağalık ihalesinde, Havza Güreş Ağası Yahya Ayan 500 bin lira ile yeniden güreş ağası seçildi. Ayan, konuşmasında tertip komitesine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Daha önce olduğu gibi bundan sonra da güreşin ve güreşçinin yanında olacağız. Tüm amacımız bölgemizde sevilen güreşi yaşatmak için var gücümüzle çalışmak" dedi.

Konuşmanın ardından Ayan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer güreş ağası adayları ile birlikte güreş alanında tur attı. Ayan, ağalık koçunu belediye çalışanlarına bağışladı.

Başpehlivanlık müsabakaları

Başpehlivanlık müsabakaları ise büyük bir heyecanla izlendi. Finalde Recep Kasnak ile Süleyman Aykırı karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen müsabaka sonucunda Recep Kasnak başpehlivan oldu.

Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem güreşçilerin hem de izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, festival coşkusu ve geleneksel güreş kültürünün yaşatılması adına önemli bir etkinlik olarak kaydedildi. - SAMSUN