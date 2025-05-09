Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarıyla Gururlandırıyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarıyla Gururlandırıyor

Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarıyla Gururlandırıyor

Atatürk Üniversitesi, öğrencileriyle bireysel ve takım sporlarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

09.05.2025 16:28
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Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin hem bireysel hem de takım sporlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde çeşitli branşlarda elde edilen dereceler, üniversitenin spora verdiği önemin ve sağlanan altyapı desteğinin somut birer göstergesi oldu.

Karaman'da düzenlenen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ayaz Aktaş, Türkiye üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Aktaş, üniversite camiasına büyük bir gurur yaşattı.

Atatürk Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ise Antalya'da gerçekleştirilen Süper Lige Yükselme Müsabakalarında şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Bu büyük başarıda emeği geçen takım antrenörü ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı ile teknik ekip ve oyuncular, takım sporlarında önemli bir başarıya imza attı.

Üniversite içi sportif faaliyetler de tüm hızıyla devam ederken, 21 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Fakülte ve Yüksekokullar Arası Spor Şenlikleri kapsamında yapılan Erkekler Basketbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 13 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva sonunda Tıp Fakültesi birinci, Edebiyat Fakültesi ikinci, Fen Fakültesi ise üçüncü oldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Sportif Başarılarımız, Spora Verdiğimiz Önemin Bir Sonucudur"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece akademik başarılarla değil, sportif faaliyetlerdeki aktifliğiyle de öne çıkan bir kurum olduğunu aktardı. Rektör Hacımüftüoğlu: "Sportif başarılarımız, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının, öğretim elemanlarımızın özverisinin ve kurumsal olarak spora verdiğimiz önemin bir sonucudur. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla spor altyapımızı her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca bilimle değil; spor, sanat ve kültürle de bütüncül bir şekilde geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Bu vesileyle hem bireysel hem takım başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atatürk Üniversitesi Spor Başarılarıyla Gururlandırıyor - Son Dakika

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