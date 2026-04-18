Atay Aktuğ'un Vefatı

18.04.2026 19:49
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti, taziye mesajları yayımlandı.

TRABZONSPOR Kulübü, eski futbolcusu ve başkanlarından Atay Aktuğ'un (81) vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da taziye mesajında, "Trabzon spor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır" dedi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve başkanlarından, spor camiasının tanınan isimlerinden Atay Aktuğ hayatını kaybetti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yayımladığı taziye mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon'a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor'a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Trabzonspor Kulübü ise yayımladığı mesajda, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

11 Nisan 1945'te Trabzon'da dünyaya gelen Atay Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor forması giydi. Aktuğ, 21 Aralık 2003 - 18 Aralık 2005 tarihleri arasında Trabzonspor kulüp başkanlığı görevini yürüttü. Aktuğ, ayrıca 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

KULÜPTE ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hayatını kaybeden eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ için kulübümüzde bir anma töreni gerçekleştirilecektir. Tören, yarın saat 14.00'te kulübümüzün idari binası önünde yapılacaktır. Anma töreninin ardından merhum Atay Aktuğ'un cenazesi ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sülüklü Mezarlığı'nda defnedilecektir."

BAŞKAN GENÇ: ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon Belediyesi ve Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Genç, mesajında, "Trabzonspor'umuza futbolcu ve kulüp başkanı, şehrimize de belediye başkanı olarak önemli hizmetler veren kıymetli büyüğümüz Atay Aktuğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Başkanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiamıza ve tüm hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Önemli bir değerimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Atay Aktuğ, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
