ATFF'den Sahte Davetiyelere Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika
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Spor

ATFF'den Sahte Davetiyelere Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı

ATFF\'den Sahte Davetiyelere Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), federasyon ismini izinsiz kullanan ve sahte davetiyeler düzenleyen kişiler hakkında hukuki işlemlere başladığını duyurdu. Spor kamuoyuna dikkatli olunması çağrısında bulundu.

25.12.2024 19:18  Güncelleme: 19:19
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AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Yönetim Kurulu; federasyonun ismini, yetkilerini kullanarak sahte davetiyeler düzenleyen ve usulsüz eylemlerde bulunan kişi ile gruplara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

ATFF yönetimi, federasyonun adını ve yetkilerini izinsiz kullanan kişilerin hukuksuz eylemlerinin herhangi bir resmi geçerliliği bulunmadığını belirtti. Bu tür sahte davetiyelere ve açıklamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan ATFF, spor kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

'SAHTE DAVETLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN'

ATFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahte davetlere ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz. ATFF'nin en son mahkemede onaylanmış resmi tüzüğü kamuoyuyla paylaşılmıştır. (Tüzük Tarihi: 04/12/2024). Geçmişte tüzüğün sahte veya eski versiyonlarını yayınlayarak kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. ATFF Ana Yönetim Kurulu, 28 Aralık 2024 tarihinde Peri Reis Restoran'da bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantının amacı, federasyonun 2024 yılı bilançosunu değerlendirmek, yeni projeleri planlamak ve yaklaşan ofis açılışı ile ilgili detayları paylaşmaktır."

AYHAN YILDIZ BAŞKANLIĞINDAKİ ATFF YÖNETİM KADROSU

Öte yandan ATFF Yönetim Kurulu'nda Genel Başkan Ayhan Yıldız, Başkan Vekili Cahit Öner, Başkan Yardımcısı Mustafa Göğüş ve Avrupa Futbol Direktörü Erol Koloğlu'nun görev yaptığı da hatırlatılırken yeni ofis binasının Stuttgart'ta yer aldığı bildirildi.

ATTF'NİN YENİ OFİSİ 18 OCAK 2025 TARİHİNDE AÇILIYOR

ATFF'nin Stuttgart'taki yeni ofisinin 18 Ocak 2025 tarihinde açılacağı bildirildi. Modern bir yapıya sahip olacak yeni ofisin, gençlere yönelik eğitim alanları ve spor salonu gibi imkanlarla donatıldığı ifade edildi. Yeni ofisle genç nesillere spor alanında daha iyi olanaklar sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ATFF'den Sahte Davetiyelere Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika

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