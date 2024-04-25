Spor

Atıcılar, hedefi 12'den vurarak, Türkiye şampiyonasına gitme hakkı kazandı

Türkiye Atıcılık federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar Bölgesel Atıcılık Bölgesel Egemenlik Kupası'nda Düzceli sporcu gençler hedefini tam vurarak Türkiye Şampiyona'na gitme hakkı kazandı. Düzce Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ali Süler, atıcılıkta Türkiye'nin en iyisi olacak sporcuları yetiştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Düzce, avcılık ve atıcılık alanında genç yeteneklerin gelişimine tanık oluyor. İl Temsilcisi Ali Süler'in rehberliğinde, Düzce'nin genç erkek ve kız atıcıları, Sakarya'da düzenlenen Bölgesel Egemenlik Kupası'nda önemli başarılar elde etti. Genç kızlar kategorisinde Hayrunisa Gözütok bölge şampiyonu oldu. Ayrıca şampiyona sonunda genç erkekler kategorisinde Bülent Eryakalı, genç kızlar kategorisinde ise Şeymanur Koyuncu, Hayrunnisa Gözütok ve Tuğçe Nurşar Trabzon'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Derece yaparak başarı kazanan genç sporcular Haziran Ayı'nda Trabzon'da yapılacak olan Türkiye Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil edecek.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ali Süler yaptığı açıklamada; "Bu başarı, sadece bireysel yeteneklerin bir göstergesi değil, aynı zamanda Düzce'nin sporcuları destekleme ve onları ulusal düzeyde rekabet edebilecek seviyeye getirme konusundaki kararlılığının da bir kanıtıdır. Ben ve ekibimin özverili çalışmaları, genç sporcuların yeteneklerini keşfederek potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına imkan tanımaya çalışıyoruz. Düzce'nin genç atıcıları, disiplin, odaklanma ve tutkuyla donatılmış olarak, gelecekteki yarışmalarda daha da büyük başarılar elde etmeye hazır görünüyor. Onların bu başarısı, diğer genç sporcular için de ilham kaynağı olacak ve Düzce'nin avcılık ve atıcılıkta bir merkez olarak ününü artıracaktır. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE