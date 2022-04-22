Atıcılar hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
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Atıcılar hedefi 12'den vurdu

22.04.2022 14:19
Atıcılar hedefi 12'den vurdu

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Osmangazi Havalı Silahlar Poligonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 25 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili atıcılar damga vurdu. Tabanca bayanlar kategorisinde yarışan Yağmur Özkaranlık 510 puanla birincilik, Elvan Sancar 503 puanla ikincilik, Selen Eryaş 492 puanla üçüncülük başarısı elde ederken, tabanca erkekler kategorisinde boy gösteren Bülent Eryakalı 531 puanla ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra tüfek bayanlarda da, Beyza Duman 597 puanla altın, Defne Deniz Torun 579 puanla gümüş, Zerrin Anbarcılar 578 puanla bronz madalya kazandı.

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Atıcılar hedefi 12'den vurdu
Atıcılar hedefi 12'den vurdu

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Ulusal Egemenlik, Osmangazi, Atıcılık, 23 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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