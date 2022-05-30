Milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Azerbaycan'da düzenlenen Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular, Şevval İlayda ve Yusuf, bronz madalya kazandı.

Trap Erkekler kategorisinde sıralama müsabakasında atmış olduğu 120 puanla yarı final-1 maçına çıkan Nedim Tolga Tunçer, finalde kazandığı 13 puanla 4'üncü oldu.

10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Elif Beyza Aşık ve Buğra Tavşan, attıkları 569 puanla 16'ıncı oldu.

10 metre Havalı Tüfek Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Ömer Akgün ve Gülşen Delen takım halinde attıkları 621,9 puanla sıralamayı 30'uncu sırada bitirdi.

Trap Kadınlar müsabakasında milli sporcular Safiye Sarıtürk 113 puanla 11'inci, Rümeysa Pelin Kaya 98 puanla 46'ıncı sırada yer aldı.

Trap Erkekler müsabakasında yarışan milli sporcular Murat İlbilgi 117 puanla 33'üncü, Oğuzhan Tüzün yine 117 puanla 35'inci sırada yer aldı.