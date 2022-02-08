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Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler - Son Dakika

Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

08.02.2022 09:40
Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular önemli dereceler alarak Kayseri'ye döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular önemli dereceler alarak Kayseri'ye döndü.

01-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporculardan Mert İbrahim Özel, genel sıralamada 564 atarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayarak, yurt dışı baraj puanı attı. Bir diğer sporcu Tuğba Bugur, şampiyonayı 548 puan atarak Tohm baraj puanının üzerinde tamamladı. Sporcular Trabzon'da düzenlenecek olan yurt dışı kadrolarının belirleneceği Karadeniz Kupasına katılmaya hak kazandı. Yıldız A kategorisinde yarışan sporcu Arzu Naz Yılmaz ise 357 puanla Tohm barajını geçerek Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

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Atıcılık, Kayseri, Türkiye, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler - Son Dakika Spor


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