Atila Gerin: 'Kümede kalmak için puanlara ihtiyacımız var' - Son Dakika
Atila Gerin: 'Kümede kalmak için puanlara ihtiyacımız var'

18.03.2026 23:39
İkás Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, genç oyuncularla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Bize çok puan lazım. Genç oyuncuları geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçta 0 puanı oyuncularım kesinlikle hak etmedi. Bugün 1 puan alabilseydik bizim için çok iyi olacaktı. Kalan 7 maçta maksimumu alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Atila Gerin, "Trabzonspor en iştahlı zamanıyla geldi bize. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin içinde, şampiyonluğunun da biraz içinde. Çok iştahlı ve dinamik olacağını biliyorduk. Biz iyi hazırlandık. Savunma planımız çok ciddi şekilde işledi. Akan oyunda pozisyon vermedik. Savunma olarak duran toplarda, kornerlerde pozisyon verdik. Orada gücümüz yetmedi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. En azından yerde yatmadıkları için de tebrik ediyorum. Oyuncuların yerde yatmadığı bir maçı bitirebildik. Bize çok puan lazım. Genç oyuncuları geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçta 0 puanı oyuncularım kesinlikle hak etmedi. Bugün 1 puan alabilseydik bizim için çok iyi olacaktı. Kalan 7 maçta maksimumu alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'LİGİN GERÇEKLERİNİ İYİ BİLEN BİRİYİM'

Savunma yönlerini geliştirmeleri durumunda galibiyetlere ulaşabileceklerini aktaran Gerin, "Bugün de ilk yarıda rakip takım çift santrforla çıkınca orta sahada 1 fazla olacağımızı biliyorduk. Pas yapmayı iştahlı yaptık. Trabzonspor'un defans oyuncularına karşı buralarda bizim oyuncularımızın kaliteli iş yapması kolay bir şey değil. Bir yere kadar getiriyoruz sonra tıkanıyoruz. Ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Ligin gerçeklerini iyi bilen biriyim. Bu takımı oynatarak, pas yaptırarak, futbol oynayarak bir şey yapabileceğimizi baştan göstermiştik. Şimdiye kadar oyunu çok çirkinleştirmedik. Savunmada gol yemezsek attığımızda kazanacağımız maçlar olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Son Dakika Spor Atila Gerin: 'Kümede kalmak için puanlara ihtiyacımız var' - Son Dakika

SON DAKİKA: Atila Gerin: 'Kümede kalmak için puanlara ihtiyacımız var' - Son Dakika
