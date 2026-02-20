Atılan manşetleri görmeniz lazım! Ada basınından Fenerbahçe'ye olay sözler - Son Dakika
20.02.2026 09:44
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin yenilgisini ve teknik direktör Vitor Pereira'nın etkileyici başlangıcını manşetlere taşıdı. Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'yi domine ettiği ve taraftarların İstanbul'daki geceyi unutamayacakları belirtildi. İngiliz basını genel olarak Nottingham Forest'ın İstanbul'daki galibiyetini tarihi ve ezici olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olması, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Ada medyası, sarı-lacivertlilerin yenilgisini ve Vitor Pereira'nın etkileyici başlangıcını manşetlere taşıdı.

THE GUARDIAN: UNUTAMAYACAKLAR

The Guardian, Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'yi domine ettiğini yazdı. Deplasmanda takımlarını destekleyen 1200 taraftarın İstanbul'daki geceyi kolay kolay unutamayacağı vurgulandı. Haberde, Forest taraftarlarının maç sonunda "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "O meşhur atmosferiniz nerede?" tezahüratları yaptığı aktarıldı.

DAILY MAIL: FENERBAHÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ

Daily Mail, Vitor Pereira'nın yeni takımının İstanbul'da unutulmaz bir performans sergilediğini belirtti. Haberde, pahalı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'nin bozguna uğratıldığı ifadelerine yer verildi.

TELEGRAPH: DEĞİŞİKLİK İŞE YARADI

Telegraph, teknik direktör değişikliğinin Forest'a olumlu yansıdığını yazdı. Pereira'nın ilk zaferini termos çayla kutladığı detayına da dikkat çekildi.

SKY SPORTS: MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Sky Sports, Pereira'nın göreve gelişinden sadece dört gün sonra takımını kontrol altına aldığını ve üç maçlık galibiyetsiz seriye son verdiğini belirtti. İstanbul'daki zorlu atmosfere rağmen alınan galibiyet "etkileyici" olarak nitelendirildi.

BBC VE ESPN'DEN ÖVGÜ

BBC, Forest'ın Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetlerinden birine imza attığını yazarken, ESPN Pereira için "rüya gibi başlangıç" ifadesini kullandı. Morgan Gibbs-White'ın takımın "gerçek bir kimlikle" oynadığını söylediği aktarıldı.

THE SUN: BALAYI DÖNEMİ BAŞLADI

The Sun ise Pereira'nın kısa süreli toparlanmalar konusunda uzman olduğunu vurgulayarak Forest'ın son 16'ya bir adım daha yaklaştığını belirtti.

İngiliz basını genel olarak Nottingham Forest'ın İstanbul'daki galibiyetini tarihi ve ezici olarak değerlendirirken, Fenerbahçe'nin performansını sert ifadelerle eleştirdi.

