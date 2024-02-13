Atış Motorsport Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda Birinciliği Hedefliyor

- Atış Motorsport'da hedef Türkiye ralli şampiyonluğu
BURSA - Atış Motorsport, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde basın mensuplarıyla paylaşan Atış Motorsport Takımı, Bursa'ya şampiyonluk kupasını getireceklerinin sözünü verdi. 2023 sezonunda Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na hızlı bir giriş yapan Atış Motorsport, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası takımlar şampiyonluğunu kazandı. 2024 sezonu için uzun soluklu bir şampiyona olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda, Atış Motorsport'un takım direktörlüğü koltuğunda İsmet Toktaş olacak. Atış Motorsport'un 2024 sezonunda sportif direktörülüğünü ise 3 kez Türkiye ralli şampiyonluğunu kazanmış olan Burak Çukurova yapacak. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Takım Genel Direktörü İsmet Toktaş, "Atış Gurubu'nun da desteği ile daha büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. 2024'te daha geniş ve güçlü bir kadro ile yola çıkıyoruz. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Sadece 1 yıl önce kurulmasına rağmen, ilk yılında takımımız tırmanma kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İnşallah bunun devamı gelecektir. Uzun zaman sonra Bursa'ya ralli kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Sportif Direktör Burak Çukurova ise, "Biz yola çıkarken çok iyi bir takım oluşturmak istedik. Bunu geçen sene tırmanmada elde ettiğimiz şampiyonlukla kanıtladık. 2024 yılında da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. 5 ekip olacağız. Spora güzel bir şeyler katmak istiyoruz. Bursa'ya bu şampiyonlukları getirmek istiyoruz" dedi.
Atış Motorsport 2023 sezonu takım direktörü Burak Başlık da, "Bu yılki yarışlar için daha geniş bir kadro oluşturmak istedik. 2018 yılından beri Atış Yapı, bizim yanımızdaydı. Yarışlarda beni destekliyorlardı. İlk defa 4 çeker bir araba ile yarışacağım. Bu sene Burak Çukurova'nın tecrübelerinden faydalanıp, onunla birlikte takımımıza getireceğimiz değerli puanlarla Türkiye ralli şampiyonu olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Burak Başlık ve co-pilotu Sedat Bostancı, Skodo Fabia R5 ile Türkiye Ralli Şampiyonası Genel Klasman RC2'de başarı için ter dökecek. Şampiyonada yarışacak diğer pilotlar ise 2 çeker RC4 Çağlayan Çelik - Koray Akgün Peugeot 208, 2 çeker RC4 Refik Bozkurt - Bahadır Özcan Peugeot 208 ve Türkiye Ralli Şampiyonası Kadın Pilotlar Klasmanı RC4 Sevcan Sağıroğlu - Güray Akgün Ford Fiesta R1T olacağı açıklandı.
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