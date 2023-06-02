Diego Simeone transferi resmen ilan etti! Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de

Yalnızca Türk değil dünya basını da adım adım onu izliyor

Premier Lig'de küme düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oldu.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BİZE KATILACAK"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcuyu kadrolarına kattıklarını duyurdu. Arjantinli hoca yaptığı açıklamada, Çağlar Söyüncü bize katılacak. Defansımıza çok yardımcı olacak. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." ifadelerini kullandı.

9 MAÇA ÇIKABİLDİ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 9 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, toplam 709 dakika sahada kalma fırsatı bulabildi.