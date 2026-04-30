Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok
30.04.2026 00:01  Güncelleme: 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşı karşıya geldi. 

KARŞILIKLI PENALTILAR ATILDI  

44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle Arsenal, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanyol ekibi oldu. 53. dakikada yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde top Ben White'ın eline çarpınca Atletico Madridli oyuncular penaltı itirazında bulundu. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı kararı verdi. 56. dakikada beyaz noktanın başına geçen Julian Alvarez topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. 

GÖZLER RÖVANŞTA

İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi. Rövanş mücadelesi 5 Mayıs Salı günü oynanacak. 

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 09:21:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.