Atletico Madrid Başkanı, Rams Park\'a hayran kaldı

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaşanan bir an, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, maç sonrasında Ali Sami Yen RAMS Park'ta dikkat çeken bir davranış sergiledi. Cerezo'nun telefonunu çıkararak Galatasaray'ın stadını görüntülemeye başladığı anlar kameralara yansıdı.
Başkan Cerezo'nun RAMS Park'a duyduğu hayranlığı yansıtan bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlar, Galatasaray taraftarları tarafından da ilgiyle karşılandı.
