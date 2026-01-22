Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park\'a hayran kaldı
22.01.2026 13:57  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park\'a hayran kaldı
Haber Videosu

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Galatasaray maçının ardından RAMS Park'ı telefonuyla görüntülediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında 1-1 sona eren Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaşanan bir an, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

STADI TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, maç sonrasında Ali Sami Yen RAMS Park'ta dikkat çeken bir davranış sergiledi. Cerezo'nun telefonunu çıkararak Galatasaray'ın stadını görüntülemeye başladığı anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Başkan Cerezo'nun RAMS Park'a duyduğu hayranlığı yansıtan bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşımlar, Galatasaray taraftarları tarafından da ilgiyle karşılandı.

Rams Park Stadyumu, Atletico Madrid, Enrique Cerezo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Herzaman nasip olmaz .. Çek dayı çek :) 21 1 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    poşetsarayımı iyi cek dayı. biz o stadı alın teriyle yaptırdık 4 4 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Ulan adam şebeke arıyor telefonu çekmiyor, burdanda kendilerine övgü çıkardılar, çok kibirli bir camia inanılmaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:16:10. #7.11#
SON DAKİKA: Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.