Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var

Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var
21.02.2026 17:18
Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var
Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e kanca taktı. Osimhen transferini çok isteyen Atletico'da Nijeryalı oyuncunun yüksek maaşının transferin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler sonucunda maaş konusunu daha aşağıya çekmeyi planladığı belirtildi.

Yeni sezonda kadrosuna yıldız bir golcü katmak isteyen La Liga ekibi Atletico Madrid, bu doğrultuda rotasını Türkiye'ye çevirdi.

ATLETICO'DAN OSIMHEN'E KANCA

Fichajes'te yer alan habere göre; Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERDE TEK ENGEL MAAŞ

Haberde, Atletico Madrid'in bu transferi çok istediği ancak Nijeryalı oyuncunun kazandığı maaşın en büyük engel olarak karşılarına çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücretin Atletico Madrid'in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu ifade edilirken, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler neticesinde bu rakamı daha aşağılara indirmeye inandığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hakan1122 hakan1122:
    yeni bir yalan haber daha a.madrid gsnin verdiği ne bonservisi ne de maaşı vermez avrupada oynayabilecek çok daha uygun fiyata daha iyi forvet bulurlar... 10 8 Yanıtla
    Galatasaray10 Galatasaray10:
    köyünden disariya çıkmamış ve baska bir hava solumamis biri olarak bu yorumun boş olmuş. 8 0
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    150 milyon euro arti Sörlot uyar bize. Kocaniz gs 6 0 Yanıtla
  • mithat kibarkaya mithat kibarkaya:
    Amin her maç günü transfer dedikodusu yapıyorsun söyle fenerden ne kadar aldın sen onların kafasını karıştıramazsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var
