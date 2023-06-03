İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz

La Liga'yı 3. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Atletico Madrid'in deneyimli teknik direktörün, cinsel ilişki üzerine yapılan bir araştırmaya yaptığı değerlendirme çok konuşuldu.

"AYDA 4 KEZ İLE BENİM TAKIMIMDA OYNAYAMAZSINIZ"

Bir İspanyolun yılda 56 kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen araştırmayı değerlendiren Simeone, "Kaç kez? Yılda 56... Ayda kaç kez eder? Ayda 4 mü? Ayda 4 kez ile benim takımımda oynayamazsın...Ayda 15 kez mi? Söylemeyeceğim ama iyi bir ortalamamız var." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID İLE 8 KUPA KAZANDI

Verdiği cevapla sosyal medyada gündem olan Diego Simeone, 2011 yılından bu yana İspanyol devinin teknik direktörlüğünü yapıyor. Deneyimli çalıştırıcı Atletico Madrid ile 8 kupa kazanma başarısı gösterdi.