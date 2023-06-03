İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz - Son Dakika
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İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz

İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz

03.06.2023 15:11

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin İspanyolların yılda ortalama 56 kez cinsel ilişkiye girdiği bilgisini öğrendikten sonra verdiği cevap gündem oldu. Arjantinli hoca, "Yılda 56... Ayda kaç kez eder? Ayda 4 mü? Ayda 4 kez ile benim takımımda oynayamazsın... Ayda 15 kez mi? Söylemeyeceğim ama iyi bir ortalamamız var" dedi.

La Liga'yı 3. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Atletico Madrid'in deneyimli teknik direktörün, cinsel ilişki üzerine yapılan bir araştırmaya yaptığı değerlendirme çok konuşuldu.

"AYDA 4 KEZ İLE BENİM TAKIMIMDA OYNAYAMAZSINIZ"

Bir İspanyolun yılda 56 kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen araştırmayı değerlendiren Simeone, "Kaç kez? Yılda 56... Ayda kaç kez eder? Ayda 4 mü? Ayda 4 kez ile benim takımımda oynayamazsın...Ayda 15 kez mi? Söylemeyeceğim ama iyi bir ortalamamız var." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID İLE 8 KUPA KAZANDI

Verdiği cevapla sosyal medyada gündem olan Diego Simeone, 2011 yılından bu yana İspanyol devinin teknik direktörlüğünü yapıyor. Deneyimli çalıştırıcı Atletico Madrid ile 8 kupa kazanma başarısı gösterdi.

İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz
İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz
İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz
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Atletico Madrid, Diego Simeone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanyolların yılda ortalama kaç kez cinsel ilişkiye girdiğini öğrenen Simeone'den bomba tepki: Bizde oynayamaz - Son Dakika
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