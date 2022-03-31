Atletizm yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Atletizm yarışları nefes kesti

31.03.2022 15:00
Atletizm yarışları nefes kesti

Sivas'ta 200 sporcunun katılımı ile yapılan "Okullar arası gençler A-B atletizm il birinciliği" yarışları izleyenlerin nefesini kesti.

Sivas'ta 200 sporcunun katılımı ile yapılan "Okullar arası gençler A-B atletizm il birinciliği" yarışları izleyenlerin nefesini kesti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde yapılan okullar arası gençler atletizm yarışları sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilen yarışlara 11 okuldan 200 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Farklı kategorilerde yarışan sporcuların performansları izleyenlerin nefesini kesti.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi. - SİVAS

Atletizm yarışları nefes kesti
Atletizm yarışları nefes kesti
Atletizm yarışları nefes kesti
Atletizm yarışları nefes kesti
Atletizm yarışları nefes kesti

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Atletizm, gençlik, okullar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm yarışları nefes kesti - Son Dakika


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