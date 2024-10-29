Atletizmci Selene Durna Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Atletizmci Selene Durna Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de 6. kattaki balkondan düşen sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği değerlendiriliyor.

29.10.2024 10:04
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SARIYER'de, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna(32) 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın(32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İnceleme, Beşiktaş, 3-sayfa, Sarıyer, Hukuk, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmci Selene Durna Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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