Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı

02.03.2022 12:54
Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı

İstanbul'da düzenlenecek 27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na katılacak ???????milli atletler belli oldu.

İstanbul'da düzenlenecek 27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na katılacak ???????milli atletler belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 5 Mart'ta Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:

Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Salih Teksöz, Tamer Sakar, Mehmet Çelik, Bahri Doğru, Murat Emektar, Ayetullah Aslanhan, Mikdat Sevler, Furkan Aktaş, Metin Doğu, Özgür Atasoy, Zeki Cem Tenekebüken, İlkay Aydemir, Muammer Demir, Emre Dalkıran, Batuhan Çakır, Ali Çolak, Nuh Polat, Hasan Saygı, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya, Muhammet Avcıoğlu, Simay Özçiftçi, Melike Malkoç, Nevin İnce, Ecem Ece, Tuğba Ayyıldız, Şilan Ayyıldız, Damla Çelik, Emine Hatun Tuna Mechaal, Özlem Kaya Alıcı, Özge Can, Beyzanur Yavuz, Buse Savaşkan, Merve Menekşe, Demet Parlak, Buse Arıkazan, Gizem Akgöz, Yasemin Zehra Börekçi, Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Pınar Akyol, Aysel Yılmaz, Nevin İnce, Ecem Ece, Edanur Tulum, Pınar Gülseren.

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İstanbul, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika


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