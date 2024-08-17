Spor

Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları, İzmir'de başladı.

Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde sekizer kulüp mücadele etti.

İlk gün mücadelelerinin ardından kadınlarda ilk 3 sıra 76 puana ulaşan ENKA, 73 puanlı Fenerbahçe ve 49 puana sahip Batman Petrolspor'dan oluştu.

Erkeklerde ise 73'er puanlı Fenerbahçe ve ENKA ilk 2 sırada yer alırken, 50 puanlı Galatasaray üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletlerin de mücadele ettiği 1. kademe yarışmaları yarın tamamlanacak.