Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasını Balkan Şampiyonası'nda kazanmayı hedefliyor. Antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdüren Kilcioğlu, Mayıs ayındaki deneme yarışları ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Uzun vadede hedeflerinin ise Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirten Kilcioğlu, her yıl performansını geliştirerek ilerlediğini ifade etti.

10.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan 23 yaşındaki Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasına mayıs ayındaki Balkan Şampiyonası'nda ulaşmayı hedefliyor.

Zonguldak'ta yaşayan milli atlet, son olarak Türkiye Üniversiteler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide birincilik, Büyükler Salon Şampiyonası'nda ise 60 metre engellide üçüncülük elde etti.

Başarısını uluslararası arenaya taşımak için antrenörü Utku Duman eşliğinde antrenman yapan Doğukan Kilcioğlu, 18-19 Mayıs'ta İzmir'deki "Olimpik Deneme Yarışması"nda derece elde edip, 25-26 Mayıs'ta yine İzmir'de gerçekleştirilecek "Balkan Şampiyonası"nda ay-yıldızlı formayla ilk altın madalyasına ulaşmak istiyor.

Almanya'da 2025'te yapılacak "Dünya Üniversiteler Şampiyonası"nda da yer almak isteyen Doğukan'ın antrenmanlarını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de sporcuya organizasyonlar öncesi moral veriyor.

"Derecelerimi geliştirmek istiyorum"

Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, kış sezonunu en iyi şekilde tamamladıklarını söyledi.

Kış ile yaz sezonu arasında çok fazla zaman farkının bulunmadığına değinen Doğukan, "Bu süreçte antrenmanlarımıza ara vermeden devam ettik. Mayıs ayında deneme yarışları, Balkan ve Türkiye şampiyonaları gibi organizasyonlarla sezonum devam ediyor. Mayıstan ağustosa kadar süreç bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Doğukan Kilcioğlu, uzun vadede hedeflerinin bulunduğunu anlatarak, "Derecelerimi geliştirmek istiyorum. Her zaman kendimle rekabet içerisindeyim, performansımın üzerine koymaya çalışıyorum. Balkan şampiyonluğu ve uluslararası yarışmalarda dereceler alarak ülkemi temsil etme hedeflerim var." ifadelerini kullandı.

Çıtayı her yıl biraz daha yukarı çıkararak çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Doğukan, "Benim için hiçbir sene bir önceki yıldan kötü olmadı. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ve yükselerek devam ediyorum." dedi.

Doğukan Kilcioğlu, antrenmanları haftanın belirli günleri tek ve çift olarak yaptığını, yoğun ve yorucu idman programında performans anlamında güzel sonuçlar elde ettiğini sözlerine ekledi.

"Doğukan'ın performansı her yıl üzerine koyarak ilerliyor"

Milli sporcunun antrenörü Utku Duman, yaz sezonunda ilk hedeflerinin, Balkan Şampiyonası'nda kadroya girerek ülkeyi temsil etmek olduğunu bildirdi.

Asıl hedeflerinin ise gelecek yıl Almanya'da yapılacak "Dünya Üniversiteler Şampiyonası" olduğunu anlatan Duman, "Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Hedefimiz, Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda katılarak, orada madalya almak." dedi.

Duman, atletizmde asıl performans yaşının 25-27 olduğuna işaret ederek, "Sporcuyu bu yaşlara kadar taşıyabilirsek performansını asıl o zaman göstermiş oluyor. Küçükler ve yıldızlar kategorisinde Doğukan çok başarılı değildi. Başarılı olduğu kısım gençler ve büyükler kategorisine geçiş aşamasıydı, çünkü planlamamız o şekildeydi." ifadelerini kullandı.

Erken yüklenme yerine yaş grubuna uygun antrenman yaparak bu zamana geldiklerini vurgulayan Duman, şunları kaydetti:

"O yüzden birçok rakibi atletizmi bırakırken Doğukan'ın performansı her yıl üzerine koyarak ilerliyor. Bu da uzun vadede hedeflediğimiz bir şeydi. Zaten bireysel sporcuyla çok ileri gitmek istediğinizde 10-15 yıllık plan yapmanız lazım. Bu planı da sporcuyla uygulayabilirseniz başarı her yıl artıyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Doğukan, Almanya, Dünya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:19 Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 13:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: Atletizmde Türkiye Şampiyonu Doğukan Kilcioğlu, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement