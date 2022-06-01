Atlı cirit heyecanı Selendi'de başladı

Geleneksel Atlı Spor Dalları Manisa İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programında yer alan Manisa İl Eleme müsabakaları Selendi ilçesinde başladı. 7 takımın yer aldığı müsabakalarda 1 ve 2. sırayı alan takımlar Türkiye finalinde Manisa'yı temsil etmeye hak kazanacak.

Manisa Atlı Cirit İl Eleme Müsabakaları Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasında başladı. Günün ilk maçı olan Selendi Beypınar Atlı Cirit takımı ile Selendi Zafer Atlı Cirit takımı karşılaşması ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir şekilde yapılan Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu eleme maçları 2 yıl sonra 2 grup halinde oynanmaya başladı. A Grubunda Selendi Atlı Spor Kulübü, Popiler Atlı Spor Kulübü, Kula Yabaayak Spor Kulübü ve Soma Atlı Spor Kulübünden oluşurken B Grubunda ise Selendi Beypınar, Zafer Atlı Cirit Takımı ile Akhisar Atlı Cirit takımları mücadele edecek. 7 takım 40 dakikalık 2 devre halinde oynanacak olan müsabakalar sonrası grup liderleri cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından sıralamayı belirleyerek Türkiye Şampiyonasında 1 ve 2 takım olarak gitmeyi hak edecek.

Ciritçiler Hasan Sarol'u unutmadı

Cirit Takımların oyuncuları Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol'u da unutmadı. İlk maç öncesi her iki cirit takımı tarafından maç öncesi Sarol için 'Sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz' yazılı pankart açıldı. - MANİSA