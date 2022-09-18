MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir...

Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final yarışları, Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika

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