Spor

- Atlı polisler Kırkpınar'da devriye geziyor

EDİRNE - Edirne'de 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 4 polis memuru, 4 atla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı çevresinde devriye görevi yürütüyor. Halkın yoğun olduğu yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.