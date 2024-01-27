İspanyol devi Real Madrid bu akşam La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 yendi. Mücadelede Arda Güler'de forma giydi.
Daha önce kupada Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki haftalık süreçte sahaya ayak basamayan Arda Güler, bu akşam eflatun-beyazlı formayla bir ilki yaşadı. Bu maç Arda'nın ilk lig maçı oldu.
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz golle tanışamayan yıldız futbolcu, mücadelenin son anlarında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir fırsattan yararlanamadı. Arda'nın kaçırdığı gol kısa sürede binlerce izlendi.
Son Dakika › Spor › Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu - Son Dakika