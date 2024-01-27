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Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu - Son Dakika
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Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu

Real Madrid'in La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında oyuna giren yıldız futbolcu Arda Güler 90+7. dakikada net bir gol kaçırdı. Arda'nın kaçırdığı pozisyon kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Atsa ilk 11\'deki yeri garantiydi! Arda\'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
27.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:46
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İspanyol devi Real Madrid bu akşam La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 yendi. Mücadelede Arda Güler'de forma giydi.

BU SEZON BİR İLK

Daha önce kupada Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki haftalık süreçte sahaya ayak basamayan Arda Güler, bu akşam eflatun-beyazlı formayla bir ilki yaşadı. Bu maç Arda'nın ilk lig maçı oldu.

GOLE ÇOK YAKLAŞTI AMA OLMADI

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz golle tanışamayan yıldız futbolcu, mücadelenin son anlarında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir fırsattan yararlanamadı. Arda'nın kaçırdığı gol kısa sürede binlerce izlendi.

Görüntü: S Sport Plus
Görüntü: S Sport Plus
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Talip Konyali: NİHAYET...GERİSİ GELİR İNŞALLAH Yanıtla 7 4
  • Ali Kublay: Neyse rahatladik 9dakika oynamis Yanıtla 2 7
  • Hakan Altan: Şimdi tecrübesizlik ilk maç diyenler olcak bunu messi kalibresinde görenler messi ilk maçında aynı yaşta 2 gol atmıştı saygılar Yanıtla 1 0

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu - Son Dakika
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