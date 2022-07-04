Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!

Başarılı jokeyliği ve güzelliğiyle tanınan Leah Kilner yaşam mücadelesi veriyor. Sürdüğü attan düşen ve başını sert bir şekilde yere çarpan genç sporcu hastaneye kaldırıldı. The Sun'da yer alan habere göre, Leah Kilner'ın komada olduğu öğrenildi.

BEYİN AMELİYATI OLDU

Vahim kazanın ardından genç sporcu Kilner'ın beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Hem spor camiasından hem de sosyal medyadan çok sayıda seveni Kilner için iyi dilek mesajları paylaştı. Hayranları, yaptığı spora çok bağlı olan Kilner için herkesin dua etmesini temenni etti.