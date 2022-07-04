Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor! - Son Dakika
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Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!

04.07.2022 11:57

'En güzel jokey' olarak tanınan Leah Kilner'in başına feci bir kaza geldi. 24 yaşındaki Kilner, jokeyliğini yaptığı attan düştü ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Genç sporcunun komada hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Başarılı jokeyliği ve güzelliğiyle tanınan Leah Kilner yaşam mücadelesi veriyor. Sürdüğü attan düşen ve başını sert bir şekilde yere çarpan genç sporcu hastaneye kaldırıldı. The Sun'da yer alan habere göre, Leah Kilner'ın komada olduğu öğrenildi.

Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor

BEYİN AMELİYATI OLDU

Vahim kazanın ardından genç sporcu Kilner'ın beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Hem spor camiasından hem de sosyal medyadan çok sayıda seveni Kilner için iyi dilek mesajları paylaştı. Hayranları, yaptığı spora çok bağlı olan Kilner için herkesin dua etmesini temenni etti.

Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor
Attan düştü, komaya girdi! 'En güzel jokey' olarak bilinen Kilner yaşam mücadelesi veriyor
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