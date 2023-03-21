Fenerbahçe o fiyatı koymayacaktı! Augsburg, Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe o fiyatı koymayacaktı! Augsburg, Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanıyor

21.03.2023 17:11

Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın opsiyonunu kullanma kararı aldı. Alman ekibi, sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek. Berisha, Augsburg'da sergilediği performans sonrası Almanya Milli Takımı'na seçildi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak kiralandığı Augsburg'da performansıyla kendisine hayran bırakan Mergim Berisha, kalıcı olarak Alman ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Augsburg'un Fenerbahçe'den 300 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın geleceği netlik kazanıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre Alman ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

BERISHA'NIN KARNESİ

Bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıkan Berisha, takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu performansıyla, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

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Mergim Berisha, Fenerbahçe, Augsburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe o fiyatı koymayacaktı! Augsburg, Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanıyor - Son Dakika


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