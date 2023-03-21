Fenerbahçe o fiyatı koymayacaktı! Augsburg, Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanıyor

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak kiralandığı Augsburg'da performansıyla kendisine hayran bırakan Mergim Berisha, kalıcı olarak Alman ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.
Augsburg'un Fenerbahçe'den 300 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın geleceği netlik kazanıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre Alman ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.
Bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıkan Berisha, takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu performansıyla, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.
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