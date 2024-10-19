Aurelio: Galatasaray Hak Ederek Kazandı - Son Dakika
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Aurelio: Galatasaray Hak Ederek Kazandı

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Aurelio, Galatasaray'ı tebrik ederek, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

19.10.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, iyi bir oyun ortaya koymalarına karşın Galatasaray'ın maçtan galip ayrıldığını söyledi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı tebrik ederek, sarı-kırmızlı takımın galibiyeti hak eden taraf olduğunu dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ancak 10. dakikada duran toptan yedikleri golle geriye düştüklerini ifade eden Aurelio, "İkinci yarıda da yine iyi oyunumuzu sürdürmeyi düşündük. Beraberlik golünü atamayınca rakip attı. Moralimiz düştü. İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi. Belki de galibiyeti hak eden taraf Galatasaray'dı. Düşük enerjiyi, negatif enerjiyi bir an önce toparlamak istiyoruz. Bir an önce daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor deplasmanında oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Aurelio, taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya çağırması ile ilgili soru üzerine ise "Çalışmalarımıza devam etmeyi, sürdürmeyi istiyoruz Antalyaspor en iyisini hak ediyor. Daha iyiyi yapmaya çalışacağız. En iyisini elde edene kadar teknik ekip olarak, Alex hocamızla beraber, oyuncularımızla beraber Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un stadın zeminden şikayetçi olmasına ilişkin ise Aurelio, sahanın şikayet edilecek kadar kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aurelio: Galatasaray Hak Ederek Kazandı - Son Dakika

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