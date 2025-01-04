Aurelio: İstifa Düşünmüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aurelio: İstifa Düşünmüyoruz

Aurelio: İstifa Düşünmüyoruz

Antalyaspor'un yardımcısı Aurelio, Eyüpspor mağlubiyetinin ardından operasyonel istifa olmadığını belirtti.

04.01.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını, istifa etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, son haftalardaki iyi sonuçları sürdürmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Aurelio, ilk yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ve 3-0 geriye düştüklerini belirtti.

İkinci yarıya farklı oyunla başladıklarını ve golü bulmalarına rağmen devamını getiremediklerini dile getiren Aurelio, "Hepimiz çok üzgünüz, soyunma odasında oyuncular, teknik ekip mağlubiyetini acısını yaşıyoruz. Böyle bir mağlubiyetten dolayı üzüntü duyuyoruz. Hafta içi Kocaelispor ile kupa maçımız var. Akabinde de gelecek hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

Aurelio, bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Alex hocamız böyle bir şey düşünmüyor. Görevimizin başındayız." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Basın Toplantısı, Antalyaspor, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aurelio: İstifa Düşünmüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
01:18 Bursa’da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
00:56 CHP’li Salıcı’dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
00:47 Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için ’Siyasi ahlakı anlatamamışız’ dedi Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
00:20 Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirdi Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
23:57 Tesla’nın Cybertruck’ı Türkiye’de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü Tesla'nın Cybertruck'ı Türkiye'de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü
23:37 Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya’da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
23:31 ABD Temsilciler Meclisi’nde seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
23:28 Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 21:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Aurelio: İstifa Düşünmüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.