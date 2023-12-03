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Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi - Son Dakika

Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın serisi sona erdi.

03.12.2023 - 18:09,  Güncelleme: 18:26
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip, Abdullah Avcı ile ilk kez kaybetti.

TEK GOLÜ BAHOKEN KAYDETTİ

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede konuk takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 88. dakikada Bahoken kaydetti.

Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi

AVCI'NIN SERİSİ SONA ERDİ

Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo mavili takım, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçta ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavili takım geçtiğimiz hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi

KAYSERİSPOR ÇIKIŞTA

Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı kırmızılı ekiple 10 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Abdullah Avcı, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi - Son Dakika
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