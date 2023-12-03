Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip, Abdullah Avcı ile ilk kez kaybetti.

TEK GOLÜ BAHOKEN KAYDETTİ

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede konuk takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 88. dakikada Bahoken kaydetti.

AVCI'NIN SERİSİ SONA ERDİ

Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo mavili takım, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçta ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavili takım geçtiğimiz hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

KAYSERİSPOR ÇIKIŞTA

Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı kırmızılı ekiple 10 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.