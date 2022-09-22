AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışları İzmir'de yapılacak

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışları, 24-25 Eylül tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda organize edilecek 2022 sezonunun üçüncü randevusunda, maxi grupta 10, süper grupta ise 12 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 24 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Süper grup ilk yarışı saat 16.30'da, maxi grup ilk yarışı ise saat 17.20'de koşulacak.

Pist şampiyonasının üçüncü ayağı, 25 Eylül Pazar günü yapılacak ikinci yarışların ardından saat 16.00'daki ödül töreniyle sona erecek.