AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek

28.09.2022 12:42
AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, Şile'de 5 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak teknik kontrollerden ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da yarışın ilk çıkışının startı verilecek.

Yarış 3 çıkışın ardından, düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Sigorta, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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