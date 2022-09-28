Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, Şile 'de 5 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

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