Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Bireysel Yarışmaların Galibi Belli Oldu - Son Dakika
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Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Bireysel Yarışmaların Galibi Belli Oldu

Ankara'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkeklerde Akim Gnedtchik, kadınlarda ise Annachiara Allara birinci oldu. Şampiyona yarın yapılacak karışık bayrak müsabakalarıyla sona erecek.

06.07.2024 22:27
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Ankara'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bireysel yarışmaların galipleri belli oldu.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler ve kadınlarda bireysel finaller yapıldı. Sporcular; eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.

Erkeklerde tarafsız sporcu olarak mücadele eden Akim Gnedtchik, 1485 puanla şampiyonluğa ulaştı. Ukraynalı pentatletlerden Oleksandr Chernyshev 2'nciliği, Maksym Kovalchuk 3'üncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 1364 puan toplayan İtalyan Annachiara Allara, altın madalya kazandı. Podyumun diğer basamaklarına Macar sporcular çıktı. Sara Tajta gümüş, Ivola Turbucz da bronz madalya aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak karışık bayrak müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

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