Avrupa 50 Yaş Üstü Golf Şampiyonası Tamamlandı

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa 50 Yaş Üstü Büyükler Golf Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) iş birliğinde, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya; Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere 30 ülkeden 50 yaş ve üzeri kadın ile erkek toplam 141 amatör golfçü katıldı.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Fransız Rodrigo Lacarde Soares, yapılan play-off mücadelesi sonrasında 217 gross skorla birinci oldu.

Avustralyalı Richard Heath aynı puanla ikinciliği elde ederken, İngiliz Stephen Jensen ise 218 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Belçikalı Sylvie Van Molle 226 puanla birinciliği elde etti. Fransız Helene Malvy 227 puanla ikinci, İtalyan Camilla Tolomie Di Lippa 228 puanla üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.