Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Balıkesir'de düzenlenecek - Son Dakika
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Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Balıkesir'de düzenlenecek

Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Balıkesir\'de düzenlenecek

Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu organizasyona katılacak ve Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.

27.05.2024 14:41
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Avrupa- Afrika Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) faaliyet takvimindeki organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 9 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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