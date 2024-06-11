Ampute Milli Takımı Kaptanı Rahmi Özcan'ın İsrail Maçı Öncesi Yaptığı Motivasyon Konuşması Gündemde

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2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nda kaptan Rahmi Özcan'ın, İsrail maçı öncesi yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste üçüncü kez şampiyon olan millilerin, grup aşamasında İsrail ile oynadığı müsabaka öncesi soyunma odasında takım kaptanı Rahmi Özcan'ın yaptığı konuşma dikkat çekti. İsrail'e tepkisini dile getirdiği konuşmasında "Bugün şampiyon gibi savaşmaya çıkıyoruz" diyerek takım arkadaşlarını motive etmesi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı.

Ay-yıldızlılar, İsrail ile oynadığı o karşılaşmada sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. - İSTANBUL