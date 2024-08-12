Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde Seda Kaçan, kadınların araba kullanamaz algısını yıkmayı hedefliyor

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Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde, organizasyon tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu ünvanına sahip Seda Kaçan, "kadınlar araba kullanamaz" algısını yıkmanın en büyük hedefi olduğunu belirtti.

TEXACO AMS Yarış Takımı sürücüsü ve TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası Şampiyonu Seda Kaçan, AA muhabirine, motor sporlarına başlayışı, haziran ayında elde ettiği tarihi başarı, misyonu ve geleceğe dair hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

1992 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Kaçan, çocukluğundan bu yana otomobillere ilgi duyduğunu, bilgisayarda yarış oyunları oynadığını, bu sevgisi yüzünden 10-11 yaşlarında babasının aracını bile kaçırarak ailesinden gizlice otomobil kullandığını söyledi.

İlk olarak üniversite çağlarında motor sporlarında yarışmaya karar verdiğini ancak kendisine bir yol gösteren olmadığı için bu spora nasıl başlayacağını bilemediğini dile getiren Kaçan, "21 yaşındayken çok takip ettiğim bir yarış pilotunun söyleşisine gitmiştim. Söyleşi çıkışı kendisinin yanına gidip 'Ben yarış pilotu olmak istiyorum ne yapmam lazım?' dediğimde 'Baban benim babamdan daha zengin değilse yapamazsın güzelim' diye bir cevap aldım. Bu söz benim hayallerimin ertelenmesine sebep olmuş, kendisini bilirkişi kabul ettiğim için bu hayalimden vazgeçmek durumunda kalmıştım." diye konuştu.

Türkiye'nin önde gelen yarış pilotlarından TEXACO AMS Yarış Takımı Direktörü İbrahim Okyay ile Kars'ta bulunan Çıldır Gölü'nde düzenlenen bir sürüş eğitimi programına katılmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Kaçan, burada Okyay ile tanışarak kendisinden tavsiyeler aldığını, onun yönlendirmeleri ile motor sporlarına karting aracı ile başladığını belirtti.

Kaçan, şöyle devam etti:

"Ben ilk karting aracımı alabilmek için kredi çekmiştim. 2021 yılında kredi çekip aldığım aracımla Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarıştım. 10 yarışın 7'sinde podyuma çıkma başarısı gösterdim. Baktım ki yapabiliyorum hemen İbrahim Bey'e gittim 2022 yılı için. 'Ben şark görevimi tamamladım. Otomobile geçebilir miyiz artık' dedim. Kendisi de çok mutlu olmuştu buna. Böylece otomobil kullanmaya başlamış, pistlerdeki kariyerim değişmişti."

Üst üste gelen tarihi başarılar

Kaçan, 2022 yılında yarış lisansını alırken, bu alanda yarışan 30 yıl sonra ilk kadın sporcu olduğunu öğrenmesinin, kendisinde büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu, 30 sene sonra pistlerde yarışan ilk kadın sporcu olmasının yanı sıra müsabakalarda derece elde eden, podyuma çıkan ve peşine şampiyon olan ilk kadın sporcu olmasının tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye çapında elde ettiği dereceler ve şampiyonluklar ile gözünü, kendini Avrupa'da ispat etmeye diktiğine vurgu yapan Kaçan, şunları söyledi:

"Bunlar tabii ki bizim için gurur verici anlardı ama en büyük isteğim kendimi Avrupa'da test edebilmekti. 2023 senesinde 29 Ekim'de İtalya'da bir şampiyonaya katıldık. İtaly TCR turnuvası İtalya'nın en rekabetçi, en çekişmeli yarışlarından birisidir. Benim için manevi değeri çok değerliydi hem 29 Ekim'de olması hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki bir yarıştı ve ülkemizi yurt dışında temsil eden ilk kadın sporcu olarak piste çıkmıştım. 32'si erkek toplamda 33 sporcu olarak piste çıktık. Orada da tek kadın sporcu olmak beni üzmüştü. Sporda daha çok kadınları görme heyecanıyla gitmiştim. Yarışta çok güzel bir performans sergiledim ve böylece podyum derecesiyle de bir ilke imza attık yurt dışında elde edilen. 29 Ekim'de Türk bayrağını açmak benim için çok değerliydi."

2023 yılında elde ettiği bu derecenin ardından bu yılki stratejilerini TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu hedefi üzerine kurduklarını belirten Kaçan, "Dayanıklılık yarışı olduğu için format gereği 2 pilot olarak yarışıyoruz. Ne mutlu bana ki İbrahim Okyay benim yarış partnerim ve kendisiyle birlikte sezona başladık. İlk 3 yarışı tamamladık şu ana kadar ve seride hep ilk defa çıktığımız pistlerde çıktık. Benim için çok heyecanlı ve öğreticiydi. Avrupa'daki pistler, pilotajınızı geliştirmek için çok büyük bir fırsat oluyor. Hızlı adapte oldum ve hızlı geliştirdim kendimi İbrahim'in de katkılarıyla birlikte. İlk üç ayakta kategorilerimizde aldığımız tutarlı birinciliklerle birlikte sezonun bitimine bir ay kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bununla tarihteki Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın pilotu olmayı başardım." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ilişkin hedeflerinden de bahseden Kaçan, gelecek yıllarda Avrupa'daki yarışlarına devam etmeyi planladığını, başarılarını sürdürmek istediğini, ilerleyen aşamalarda çıtayı Dünya Şampiyonasına katılmaya kadar taşımak istediğini söyledi.

"Erkek sürücüler yolda giderken görünce benimle yarışmak istiyor"

Kariyer hedeflerinin yanı sıra sosyal misyonunu da anlatan Kaçan, bu alanda en büyük hedefinin, bu spora gönül veren genç kızlara ilham olmak olduğuna vurgu yaparak, "Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın pilotu olmayı başardım. Geldiğim yerden bugünler, düşündüğümüzde, çok büyük bir mutluluk duyuyorum. En büyük isteğim yapamazsın diyenlere karşı genç kızlara örnek olabilmek. O yapamazsın cümlelerini durdurmayı istiyorum ben." dedi.

Kaçan, genç kızlara ilham olmanın yanı sıra trafiğe çıkmak isteyen ancak çekinen kadınları da cesaretlendirmek istediğini belirterek erkek egemen anlayışı sonlandırmayı ve kadınlar yapamaz algısını yıkmak istediğini vurguladı.

Pek çok kadının günlük yaşantısında erkeklerin trafikteki tepkileriyle tacize, rahatsız edilmeye maruz kaldığı, hatta kendisinin dahi bunlarla karşılaştığına değinen Kaçan, şöyle devam etti:

"Trafikte çok garip olaylarla karşılaştığım olabiliyor. Erkek sürücüler yolda giderken, şoförün kadın olduğunu görünce, benimle yarışmak isteyenler olabiliyor. Ben trafikte idealist bir çizgi sergiliyorum ve kurallara uymak benim için çok hassas bir konu. Trafikte beklerken biri kaynak yapmaya çalıştı ve ben yine yol vermedim. Korna çalarak bana tepki gösterdi ve arabadan inerek camımı yumruklamaya başladı. Hem korktum hem de doğru yaptığım için azar işittiğime anlam veremedim. İlerde trafik polisi vardı plakasını vererek güzel bir ceza da aldırdığımı düşünüyorum."

Motor sporlarına ilgi duyan ya da araç kullanmak isteyip de tepkilerden çekinen kadınlara çağrıda bulunan Kaçan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yapmak isteyen genç kızlara tavsiyem bir adım atsınlar benim gibi. Sadece oturup olmak istiyorum ama olamam demek faydalı değil. Gerekirse risk alsınlar. Ben bunu kredi çekerek yaptım ve denedim. Çok kötü de sonuçlanabilirdi ama başarılı oldum. Maalesef trafikte kadınlara karşı bir ön yargı olabiliyor. Bu nedenle aslında kadınlarda bir çekince olabiliyor. O yüzden yapamazsın diyenlere bakmadan denesinler, çabalasınlar. Hayatımızdan, hayallerimizi gerçekleştirmekten sadece bizler sorumluyuz. Bunu da bir tek kendimiz başarabiliriz. O yüzden vazgeçmesinler."???????