Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası\'nda şampiyon olan Nurda Gül Şen, Kemer Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon olan Nurda Gül Şen, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Şen'e, kardeşi milli bocce sporcusu Mikayil Şen eşlik etti.

17-23 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Terni şehrinde organize edilen Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda Kemer'i temsil eden Kemer Bocce Spor Kulübü sporcusu Nurda Gül Şen, altın nokta kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak Kemer'in gururu oldu.

Milli sporcu bocce alanında elde ettiği başarıyı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile paylaştı.

Milli sporcu Şen'i tebrik ettiğini belirten Başkan Topaloğlu, "Bocce sporcunda elde ettiği şampiyonluk sonucunda İtalya'da İstiklal Marşımızı herkese dinleten Nurda Gül Şen kızımızla gurur duyuyoruz. Kemer Bocce Spor Kulübü sporcusu olan kızımız Kemer'e büyük bir mutluluk yaşattı. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrası milli sporcuyla hatıra fotoğrafı çektirirken, Nurda Gül Şen Başkan Topaloğlu'na mili takım forması hediye etti. - ANTALYA