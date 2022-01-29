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Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi - Son Dakika

Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi

29.01.2022 23:21
Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi

Fenerbahçe, dünyada geleceğin yıldızlarının sıralandığı "Harika çocuk" listesinde yer alan Dashmir Elezi için devreye girdi 17 yaşındaki sağ kanat için kulübü Shkendija'ya 600 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifi sunan sarı-lacivertliler, Makedon ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak gündemine 17 yaşındaki Makedon yıldız, Dashmir Elezi'yi alan sarı-lacivertliler, futbolcu için kulübü Shkendija'ya teklifini sundu.

600 BİN EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dashmir Elezi, The Guardian'ın "Harika çocuk" (Wonderkid) listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, Shkendija'ya 600 bin euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi.

YENİ ELİF ELMAS PROJESİ

Fenerbahçe, Dashmir Elezi'ye 'Yeni Eljif Elmas' gözüyle bakıyor. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den 180 bin euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyu 2 yıl sonra Napoli'ye tam 16,1 milyon euroya satmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Eljif Elmas, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe 'Harika çocuk' için harekete geçildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa'da bu olay konuşulacak! Fenerbahçe "Harika çocuk" için harekete geçildi - Son Dakika
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