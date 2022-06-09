Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland - Son Dakika
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Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland

09.06.2022 14:28

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gollerini sıralamaya devam eden Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla Avrupa'da gündem oldu. 30 yaşındaki golcü, Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandırarak dünyaca ünlü golcü Erling Haaland ile zirveyi paylaşıyor.

Uluslar Ligi'nde yoluna 2'de 2 yaparak devam eden A Milli Takım, Faroe Adaları ve Litvanya'ya toplam 10 gol attı. Ay-yıldızlı ekipte Serdar Dursun performansıyla fark yaratan futbolcuların başında geldi.

TEK RAKİBİ HAALAND

30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları'nı yendiği karşılaşmada 1 gol atarken, Litvanya'yı 6-0'la devirdiğimiz maçta ise 2 kez fileleri havalandırdı. Uluslar Ligi'nde gol krallığında zirveye oturan Serdar Dursun, Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland ile zirveyi paylaştı.

6 GOLE EN KISA SÜREDE ULAŞAN FUTBOLCU OLDU

Serdar Dursun 3 gole 115 dakikada ulaşırken, Erling Haaland ise 140 dakikada aynı sayıyı yakalayabildi. 6 kez giydiği milli formayla 6 gole ulaşan deneyimli santrfor, A Milli Takım'da en az maçta 6 gole ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

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Serdar Dursun, Uluslar Ligi, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland - Son Dakika
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