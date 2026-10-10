Avrupa\'da ilk maçını kazanan Denizli Basket, yarın Anadolu Efes\'e konuk olacak

Avrupa'da ilk maçını kazanan Denizli Basket, yarın Anadolu Efes'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yukatel Denizli Basket, ilk lig galibiyetini geçen hafta Tofaş'ı yenerek aldıktan sonra yarın saat 15.30'da Anadolu Efes'e konuk olacak. Ligde 2'de 2 yapan Efes, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta BC Prievidza'yı mağlup eden Denizli Basket'i ağırlayacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Tofaş'ı yenerek alan Yukatel Denizli Basket yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. EuroLeague'de cuma günü Olympiakos deplasmanına çıkan Anadolu Efes ligde bu sezon 2'de 2 yaptı. Denizli Basket hafta içinde evinde tarihinin ilk Avrupa maçında FIBA Europe Cup'ta BC Prievidza'yı mağlup etmişti.
Kaynak: DHA
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