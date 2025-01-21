Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili olarak sezonun geri kalanı için karar verildi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek. Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna yazılacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Avrupa'da yok! Icardi'nin kaderini 3 isim belirleyecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)