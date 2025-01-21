Avrupa'da yok! Icardi'nin kaderini 3 isim belirleyecek - Son Dakika
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Spor

Avrupa'da yok! Icardi'nin kaderini 3 isim belirleyecek

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Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili kararını verdi. Arjantinli yıldız futbolcu, sezonun geri kalanı için Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek. Icardi'nin Süper Lig'deki durumu ise Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'in takımdaki geleceğine bağlı. Eğer bu üç futbolcu elden çıkarılırsa, Icardi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna dahil edilecek.

21.01.2025 10:15
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Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili olarak sezonun geri kalanı için karar verildi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek.

KADERİNİ 3 İSİM BELİRLEYECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek. Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna yazılacak.

KONTROLDEN GEÇECEK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.

Avrupa\'da yok! Icardi\'nin kaderini 3 isim belirleyecek

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da yok! Icardi'nin kaderini 3 isim belirleyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    5saray gibi buda patladı bitti bunlar artık dahada toparlanamaz fenerbahçe şampiyon artık 5 34 Yanıtla
  • Ateş:
    Bundan daha hayır gelmez.Zararın neresinden dönersen kar.Yollayın gitsin. 6 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Apple gese bu baskıyı kaldıramaz kardeşim 1 6 Yanıtla
  • Apple User:
    boş yapma feroş 3 1 Yanıtla
  • Sezer Akkurt:
    Feroş sen gereksiz bir insansın boşuna yaşıyorsun bu hayatı 0 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    surekli manita peşinde para yiyor ahaha 0 0 Yanıtla
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