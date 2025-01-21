Avrupa\'da yok! Icardi\'nin kaderini 3 isim belirleyecek

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Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili olarak sezonun geri kalanı için karar verildi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan futbolcu Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek.

KADERİNİ 3 İSİM BELİRLEYECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek. Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna yazılacak.

KONTROLDEN GEÇECEK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.