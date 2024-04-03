Avrupa Gençler Jujitsu Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 4 sporcu temsil edecek

Spor

Avrupa Gençler Jujitsu Şampiyonası, 24-27 Nisan tarihlerinde Romanya'da yapılacak.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek. Şampiyonada kadınlarda Nurefşan Pala (Osmaniye) ve Mina İnce (Aydın) ile erkeklerde Metin Tuğra Kaymakci (Bartın) ve Ege Uysal (Tekirdağ) milli formayı giyecek.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, kategorilerinde en fazla altın madalya alan sporculardan bir takım oluşturulduğunu belirterek, "Amacımız Jujitsu sporunda uluslararası platformda ülkemizi temsil etmek ve geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.