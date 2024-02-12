Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 3 Türk güreşçi finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Yunus Emre Başar, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılıyor. Şampiyonanın ilk gününde 5 milli güreşçi mindere çıktı. 77 kiloda Yunus Emre Başar, ilk turda dünya şampiyonu Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'i (3-1) yendi. 2. turda Gürcü rakibi Iuri Lomadze'yi 5-1'lik skorla yenen Yunus Emre, çeyrek finalde de Bulgar rakibi Stoyan Kubakov'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Milli güreşçi, yarı finalde Hırvat rakibi Antonio Kamenjasevic'i 3-1 yenerek finale yükseldi.
87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, 2. turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u 6-3, çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1 yendi. Cengiz, yarı finalde bireysel sporcu Belaruslu Kiryl Maslevich'i 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Günün 3. final bileti Rıza Kayaalp'ten geldi. 130 kiloda mücadele eden milli sporcu, 2. turda Norveçli Oscar Marvik'i (9-0) teknik üstünlükle yenen Rıza, çeyrek finalde Ermeni rakibi David Ovasapyan'ı 5-0 mağlup etti. Yarı finalde Dünya Kupası 2.'si Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile mindere çıkan Rıza, 2-2'lik sonuçla son puan avantajıyla rakibini yendi ve finale yükseldi.
63 kilode Enes Başar 2. turda Avusturyalı Aker Schmid'i 5-1 yenerken, çeyrek finalde bireysel Rus Anvar Allakhyarov'a 14-9 yenilerek elendi. 55 kilogramda Adem Burak Uzun ise çeyrek finalde Ermeni rakibi Manvel Khachatryan'a 5-0 önde olduğu müsabakada 13-5 yenilerek turnuvaya veda etti.
5 güreşçi yarın mindere çıkacak
Şampiyonada yarın grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda milli güreşçiler mindere çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağı madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL
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