Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra takım halinde şampiyon oldu. Türk güreşçiler Feyzullah Aktürk, Muhammet Karavuş ve İbrahim Çiftçi madalya kazandı. Aktürk üst üste üçüncü kez altın madalya alarak zirveye çıktı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

19.02.2024 14:35
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 31 yıl sonra takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı, 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, 57 kiloda gümüş madalya alan Muhammet Karavuş ve 97 kiloda bronz madalya elde eden İbrahim Çiftçi, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk güreşinin Romanya'da tarih yazdığını ifade eden asbaşkan Ali Kayalı, "Genç kardeşlerimiz emeklerin karşılığını hak ederek aldı. Büyük bir başarı elde ettik. İnşallah gelecek aylarda olimpiyatlarda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler. Biz de federasyon olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız da bize büyük destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet Karavuş, Kastamonu'da yaptıkları kampta iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, hedefinin uzun yıllar Taha Akgül gibi şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

İbrahim Çiftçi ise şunları söyledi:

"Yıllardır güreşte söz sahibiydik ama bu sefer tescillenmiş oldu. Bu da bize nasip oldu. Takımın şampiyon olması çok önemliydi. 6 madalya aldık. Şimdi olimpiyatlar var. Güzel bir basamak oldu. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

Feyzullah Aktürk: "Avrupa'dan bir altın kemer alacağımız olsun"

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Şampiyonada 92 kiloda altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez zirveye çıkan Feyzullah Aktürk, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şampiyon olup döndük. Üçüncü kez üst üste Avrupa şampiyonu oldum. Yağlı güreşte üç sene üst üste şampiyon olana altın kemer takıyorlar, Avrupa'dan bir altın kemer alacağımız olsun. Allah'a şükür 3 yıldır yenilmiyorum, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman hedeflerimiz var. Önümüzdeki hedeflere adım adım gideceğiz. Şimdi bir kampımız olacak. Tekrar toplanıp hazırlıklarımızı olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası için yapacağız. Türk halkının duası eksik olmasın. Bizler bireysel spor yapsak da toplamda 10 sıkletin 8'inde madalya mücadelesine çıktık. 31 yıl sonra takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Bütün takım arkadaşlarıma, takım kaptanımız Taha Akgül'e tek tek teşekkür ediyorum."

Madalya kazandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la konuştuğunu da sözlerine ekleyen Aktürk, "Son kampımız Rize'deydi. Kendisine 'Sizin memleketin havası yaradı' dedim. Çok güzel bir merkez yapmışlar Rize'ye. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Takımdaki diğer sporcular İstanbul'dan aktarmayla başka şehirlere gitti.

Kaynak: AA

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