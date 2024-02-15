Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Aysel Özkan 4. sırada

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, silkmede 116 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada yer aldı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Koparmada 98 kilo ile bronz madalya alan Aysel Özkan, silkmede 116 kiloluk kaldırışıyla 4. sırada olurken, toplamda ise 214 kilo ile yine 4. sıraya yerleşti.

Polonya'dan Wiktoria Wolk silkmede 121 kiloluk kaldırışıyla birinci, Ukrayna'dan Hanna Davydova silkmede 120 kilo ile ikinci, yine Ukrayna'dan Svitlana Samuliak da 118 kilo kaldırışıyla üçüncü oldu.

Toplamda ise Ukrayna'dan Hanna Davydova 220 kiloyla birinci, yine Ukrayna'dan Svitlana Samuliak 219 kiloyla ikinci, Polonya'dan Wiktoria Wolk 215 kiloyla üçüncü sırayı aldı.